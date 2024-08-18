Пограничники разрушили укрытие оккупантов на Волчанском направлении (видео)
Украинские пограничники продолжают уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Волчанском направлении.
Там бойцы бригады "Гарт" минометным огнем ликвидировали укрытие оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.
"Пограничники бригады "Гарт" отработали из минометов по опорным пунктам оккупантов на Волчанском направлении", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что укрытия противника разрушены. Потери русских захватчиков доразведываются.
Точное время и место уничтожения укрытий не сообщаются из соображений безопасности.
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