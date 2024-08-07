Пограничники с зенитной установки сбили ударный дрон оккупантов (видео)
Украинские пограничники продолжают давать отпор российским захватчикам на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Волчанском направлении.
Там пограничники сбили ударный дрон оккупантов с помощью зенитной установки. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.
"Ланцет" в пепле: пограничники бригады "Гарт" с зенитной установки сбили ударный дрон оккупантов на Волчанском направлении", – говорится в сообщении.
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На видео можно увидеть, как догорают остатки ударного дрона. На следующих кадрах видны разбросанные по полю обломки дрона.
Точное время и место уничтожения дрона не сообщаются из соображений безопасности.
Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию рф со стороны Сумщины.
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