Пограничники с зенитной установки сбили ударный дрон оккупантов (видео)

Украинские пограничники продолжают давать отпор российским захватчикам на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Волчанском направлении.

Там пограничники сбили ударный дрон оккупантов с помощью зенитной установки. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Ланцет" в пепле: пограничники бригады "Гарт" с зенитной установки сбили ударный дрон оккупантов на Волчанском направлении", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как догорают остатки ударного дрона. На следующих кадрах видны разбросанные по полю обломки дрона.

Точное время и место уничтожения дрона не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию рф со стороны Сумщины.

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