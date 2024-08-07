Прикордонники із зенітної установки збили ударний дрон окупантів (відео)

Українські прикордонники продовжують давати відсіч російським загарбникам на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Вовчанському напрямку.

Там прикордонники збили ударний дрон окупантів за допомогою зенітної установки. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Ланцет" у попелі: прикордонники бригади "Гарт" із зенітної установки збили ударний дрон окупантів на Вовчанському напрямку", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як догорають залишки ударного дрона. На наступних кадрах видно уламки дрона, що розкидані по полю.

Точний час та місце знищення дрона не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

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