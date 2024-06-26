Пограничники ударили по месту сосредоточения оккупантов на Волчанском направлении: по меньшей мере два захватчика уничтожены (видео)

Украинские пограничники помогают военным уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Волчанском направлении.

Там пограничники попали дронами-камикадзе в место скопления живой силы врага. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Волчанское направление. Дронами-камикадзе пограничники нанесли удар по месту сосредоточения оккупантов. По меньшей мере двое захватчиков уничтожены", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили место скопления оккупантов в одном из зданий. На следующих кадрах виден взрыв вследствие попадания дрона.

Точное время и место ликвидации российских захватчиков не сообщаются из соображений безопасности.

На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.

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