Пограничники уничтожили две вражеские позиции оккупантов на Волчанском направлении (видео)

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои идут на Волчанском направлении.

Там пограничники Краматорского пограничного отряда уничтожили две позиции оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Операторы БПЛА Краматорского пограничного отряда продолжают охоту на оккупантов. Аэроразведка обнаружила, а дроны-камикадзе уничтожили две враждебные позиции, которые россияне тщетно пытались замаскировать в кустах", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили враждебные позиции. На следующих кадрах виден дым от взрыва в результате точного удара.

Точное время и место ликвидации позиций оккупантов не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, в ночь на 14 августа 2024 года путинская армия потеряла истребитель-бомбардировщик Су-34. Его сбили украинские бойцы в небе над Курской областью рф.

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