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Война в Украине

Пограничники уничтожили две вражеские позиции оккупантов на Волчанском направлении (видео)

Анастасия Крыщук

Пограничники уничтожили две вражеские позиции оккупантов на Волчанском направлении (видео)
Пограничники уничтожили две вражеские позиции

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои идут на Волчанском направлении.

Там пограничники Краматорского пограничного отряда уничтожили две позиции оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Операторы БПЛА Краматорского пограничного отряда продолжают охоту на оккупантов. Аэроразведка обнаружила, а дроны-камикадзе уничтожили две враждебные позиции, которые россияне тщетно пытались замаскировать в кустах", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили враждебные позиции. На следующих кадрах виден дым от взрыва в результате точного удара.

Точное время и место ликвидации позиций оккупантов не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, в ночь на 14 августа 2024 года путинская армия потеряла истребитель-бомбардировщик Су-34. Его сбили украинские бойцы в небе над Курской областью рф.

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