Пограничники уничтожили российский комплекс 'Поле-21' в Луганской области (видео)

Украинские пограничники помогают военным уничтожать технику оккупантов на разных участках фронта. В частности, в Луганской области пограничники ликвидировали российский комплекс РЭБ "Поле-21".

Уничтожение станции произошло на Сватовском направлении. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Пограничная аэроразведка обнаружила станцию РЭБ, после чего за дело взялись операторы FPV. Дрон попал прямо в металлическую конструкцию с важными элементами системы", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как пограничники обнаружили и уничтожили РЭБ точным ударом дрона-камикадзе. Точное время и место ликвидации станции "Поле-21" не сообщаются из соображений безопасности.

Добавим, станция РЭБ "Поле-21" используется для противодействия высокоточным вооружениям. Задачей этого комплекса является установление помех и подавление сигналов навигационных спутников.

Напомним, ранее бойцы 28 ОМБр точным выстрелом остановили танк оккупантов.

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