'Пропололи сорняки': арта ССО на Бахмутском направлении уничтожила 'Тюльпан' и 'Пион' оккупантов (видео)

На Бахмутском направлении украинские защитники группы "Медоед" 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго уничтожили сразу две "жирные цели" врага.

Был ликвидирован самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" и модернизирована самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион".

Кадры уничтожения вражеской техники появились в сети. На них можно увидеть, как воздушная разведка из дрона зафиксировала вражескую технику. После передачи координат артиллеристам, они разбомбили "российские сорняки".

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"Бойцы "Медоед" 3-го ОПСПП ССО обнаружили и скорректировали огонь арты по двум единицам вражеской техники на Бахмутском направлении. Уничтожено: самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" и модернизированную САУ 2С7 "Пион"", — говорится в описании к видео.

Напомним, утром 17 августа украинские военные сообщили, что были сбиты два вражеских вертолета Ка-52 "Аллигатор", стоимость одного составляет около 16 млн долларов. Впоследствии появилось видео поражения боевого "Аллигатора" вблизи Роботиного на Запорожском направлении.

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