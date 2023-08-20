'Пропололи бур'яни': арта ССО на Бахмутському напрямку знищила 'Тюльпан' та 'Піон' окупантів (відео)

На Бахмутському напрямку українські захисники з групи "Медоїд" 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго знищили одразу дві "жирні цілі" ворога.

Було ліквідовано самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" та модернізовану самохідну артилерійську установку 2С7 "Піон".

Кадри знищення ворожої техніки з'явилися у мережі. На них можна побачити, як повітряна розвідка з дрона зафіксувала ворожу техніку. Після передачі координат артилеристам, вони розбомбили "російські бур'яни".

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"Бійці "Медоїд" 3-го ОПСпП ССО виявили та скоригували вогонь арти по двох одиницях ворожої техніки на Бахмутському напрямку. Знищено: самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" та модернізовану САУ 2С7 "Піон", – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, зранку 17 серпня українські військові повідомили, що було збито два ворожих гелікоптери Ка-52 "Алігатор", вартість одного становить близько 16 млн доларів. Згодом з'явилося відео ураження бойового "Алігатора" поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку.

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