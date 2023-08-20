'Відірвало башту': бійці 28 ОМБр влучним пострілом зупинили танк окупантів, що 'порушив ПДР' (відео)

На одному з напрямків фронту аеророзвідка 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу зафіксувала російський танк, що не великій швидкості рухався у бік лісопосадки. Влучним пострілом "порушника" було зупинено.

Відео ліквідації ворожої техніки публікували бійці 28 ОМБр у Фейсбуці. Зазначається, що танк ворога "порушував правила дорожнього руху" – не вмикав сигнал повороту, без зупинки проїжджав залізничний переїзд та перевищував швидкість.

Читайте також: Танкісти показали ефектне знищення позиції окупантів (відео)

Відео дня

"За порушення має бути невідворотне покарання. Порушника ми виявили, а покарати його бажали всі, хто був поруч. Вийшло влучно і гучно", – зауважили воїни з 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

На кадрах, опублікованих 28 ОМБр, можна побачити, як після влучання башта танка відлітає на десятки метрів, а корпус бойової машини після яскравого вибуху розлітається на друзки.

Нагадаємо, зранку 17 серпня українські військові повідомили, що було збито два ворожих гелікоптери Ка-52 "Алігатор", вартість одного становить близько 16 млн доларів. Згодом з'явилося відео ураження бойового "Алігатора" поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!