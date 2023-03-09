Пограничники в Бахмуте отработали по враждебным целям из Stinger (видео)

Украинские пограничники в Бахмуте Донецкой области сдерживают нашествие оккупантов. В частности, для этого они используют ПЗРК Stinger.

Накануне из такого ПЗРК наши пограничники нанесли удар по воздушным целям оккупантов. Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба.

"Цель определена! Пуск! Пограничники в Бахмуте работают по вражеским воздушным целям из ПЗРК Stinger", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как пограничник стоит в здании и из окна наносит удар по враждебным целям. Точное время и количество пораженных целей не сообщается.

Добавим, ситуация в Бахмуте сейчас напряженная, российские военные пытаются захватить город и тратят на это большое количество ресурсов, в частности, личного состава.

Напомним, ранее украинские военные в Бахмуте Донецкой области уничтожили группу оккупантов. Для этого наши защитники ударили по врагу из минометов.

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