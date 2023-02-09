Пограничников обязут передавать в ПФУ данные лиц, выехавших за границу или под оккупацию

ПФУ сможет получать от ГПСУ информацию о выезде граждан за границу или оккупированные территории

Пенсионный фонд Украины теперь сможет получать от Государственной пограничной службы Украины информацию о выезде граждан за границу или на оккупированные территории. Кабмин одобрил соответствующие изменения в законодательстве, сообщил 7 февраля представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

По его словам, соответствующий законопроект предлагает обязать ГНСУ передавать информацию о лицах, выехавших за границу или под оккупацию в ПФУ. Таким образом Пенсионный Фонд сможет реализовать свои полномочия в сфере общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

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Текст этого законопроекта пока не доступен в открытом доступе, поэтому возникает ряд вопросов о выезде в оккупацию. В частности, неизвестны особенности выезда на временно неподконтрольные Украине территории. Однако, согласно действующим нормам, в такой ситуации выплата пенсий не прекращается.

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