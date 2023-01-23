Похожие на резиновую подошву: 8 ошибок, которые портят отбивные во время приготовления

Приготовление мяса – целое кулинарное искусство. Отбивные занимают не последнее место в рейтинге любимых блюд многих украинцев. Они отлично подходят ко многим гарнирам и даже дополняют бутерброды. Не испортить блюдо поможет здравый смысл и несколько кулинарных секретов. Сегодня мы поделимся с вами некоторыми из них и назовем основные ошибки, которые портят ваше блюдо.

1. Выбирайте правильное мясо

Для того чтобы отбивная получилась сочной, важно выбрать правильный и качественный кусок мяса.

Свинина. Идеальными частями для быстрого приготовления отбивной являются бедро, лопатка, ошейки. Цвет свинины должен быть светло-розовым. Обязательно наличие небольшой жировой прослойки. При обжаривании это влияет на вкус и сочность блюда.

Идеальными частями для быстрого приготовления отбивной являются бедро, лопатка, ошейки. Цвет свинины должен быть светло-розовым. Обязательно наличие небольшой жировой прослойки. При обжаривании это влияет на вкус и сочность блюда. Говядина. Для отбивных из говядины лучше выбирать филе, бедро или ростбиф. Цвет мяса должен быть светло-красным. Желательно выбирать зрелое мясо. При нажатии на кусок он не сразу пружинит. Образуется ямка, которая постепенно приобретет прежнюю форму. Из телятины получаются более нежные отбивные, чем из свинины.

Курица. Для куриных отбивных лучше выбрать филе цыпленка. Так вы получите нежнейшее блюдо.

Для куриных отбивных лучше выбрать филе цыпленка. Так вы получите нежнейшее блюдо. Баранина. Подходят для этого блюда нога, филе, бедро, ошейки. Чем моложе ягненок, тем светлее цвет мяса и менее специфический запах.

2. Правильно размораживайте

Если вы используете замороженное мясо, лучше его разморозить в естественных условиях. Желательно, чтобы процесс размораживания проходил медленно в холодильнике (в нижнем отделении). Если процесс ускорять в микроволновке или под струей воды, то это повлияет на сочность и вкусовые качества блюда. Следует помнить, что время жарки размороженного мяса сокращается. Свежее готовится немного подольше.

3. Толщина идеальных отбивных

Нарезать мясо для отбивных нужно поперек волокон, маленькими кусками шириной от 1 до 1,5 см. Это делается для того, чтоб мясо отлично прожаривалось и не оставалось сырым.

4. Просушите мясо

Мясо для жарки необходимо промыть и обязательно просушить, иначе из мокрого куска вода попадет на сковороду и снизит температуру жарки, а это нежелательно. Нужно, чтобы мясо схватилось корочкой как можно быстрее, тогда сок из него не вытечет, а блюдо, соответственно, получится очень сочным.

5. Легко отбейте

Отбивать мясо нужно легко и нежно. Здесь главное не переусердствовать, чтобы мясо не выпустило весь сок. Оно не должно просвечиваться. В противном случае вы рискуете получить на обед или ужин кусок "резины", а не сочное блюдо.

6. Соль, приправы, маринады

Солить отбивные нужно только в конце жарки. Если посолить их заранее, то мясо пустит сок и отбивная получится сухой. Замените обычную соль морской.

Что касается приправ, то для вкусного мяса черного перца. Конечно, по желанию можно добавлять чеснок, розмарин, а также другие приправы и специи, но их не должно быть много. Важно чувствовать вкус мяса, а не добавок.

Можно мясо замариновать в толченом чесноке или луке. Это придаст сочности и вкусу блюда. Особенно рекомендуют мариновать говядину – например, в вине или лимонном соке. Уксус также способен размягчать волокна.

7. Масло, сухари и яйца для сочности

После того как приправьте мясо специями, следует по обе стороны обмазать его маслом. Это поможет сберечь сок в мясе.

Также для хранения сока можно использовать панировку. Взбейте сырые яйца, и перед тем как класть кусок мяса на сковороду, погрузить его в яичную смесь, а затем обвалять в панировочных сухарях.

8. Правильно жарьте

Хорошо использовать для приготовления сковороду с антипригарным покрытием. Если ее нет, тогда в обычную сковороду добавьте немного растительного масла и хорошо раскалите. При соприкосновении с горячей поверхностью мясо сразу запечется и позволит соку вытечь изнутри.

Если сковорода хорошо прогрета, достаточно примерно 2 минуты для баранины и курицы, 3 минуты для свинины и 4 минуты для говядины, чтобы прожарить кусок с каждой стороны. Если мясо не успевает покрыться аппетитной корочкой, температуру нагрева следует увеличить.

Не используйте вилки для переворачивания мяса, а также для проверки готовности, иначе повредите корочку и мясной сок вытечет.

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