Поиск жизни на Марсе: марсоход "Персеверанс" собрал первый образец марсианского камня (фото)

Марсоход "Персеверанс" начал новую фазу своей научной миссии по сбору образцов на Марсе. С целью достижения этой цели он отправился в новый регион – вершины дельты древней реки. По информации, опубликованной NASA на своем сайте, ровер уже успешно законсервировал первый образец из камня, который, по всей вероятности, попал в этот регион с течением реки.

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Сейчас марсоход работает в геологическом и климатическом контексте прошлого Марса, но его ключевой задачей является астробиологическая миссия по сбору образцов на планете, содержащих возможные признаки древней марсианской жизни.

"Персеверанс" отправляют в исследование нового региона кратера Езеро, где он высадился. В этот раз ровер направляется в регион, который считается вершиной дельты древней марсианской реки, где он уже собрал свой первый образец из породы под названием "Береа" (Berea).

Законсервированный образец береа

Береа - осадочная порода, которая, по мнению исследователей миссии, попала в регион работа "Персеверанса" с течением реки, поэтому может не происходить из кратера Езеро. По оценкам она содержит карбонаты, которые могут помочь отследить изменения в марсианском климате, а также сохранить биосигнатуры. Марсоход пробурил в Береа керн высотой 6,04 сантиметра и уже законсервировал его в системе хранения.

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Персеверанс продолжает двигаться по осадочному слою на вершине дельты, собирая дополнительные образцы породы, которые могут содержать следы биологической активности.

Исследователи из NASA надеются, что сбор образцов на Марсе поможет в постижении возможного существования жизни на этой планете в прошлом или даже настоящем. После сбора образцов "Персеверанс" планирует оставить их на Марсе, а впоследствии другая миссия NASA вывезет их на Землю для дальнейшего исследования в лаборатории.

Это будет первый раз, когда образцы Марса будут доставлены на Землю. Миссия Персеверанс является частью более широкой программы NASA, направленной на исследование Марса и подготовку к предстоящей человеческой миссии на эту планету.

Марсоход NASA вытащил керн породы (справа) и почистил круглый участок (слева)

Ранее в NASA показали снимок таинственных отложений в кратерах на Марсе, сделавших аппарат HiRise космического корабля Mars Reconnaissance Orbiter. А также ранее в NASA показали фото солнечных лучей на Марсе, пробивающихся сквозь тучи.

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