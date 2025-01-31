Показатели характерны для апреля: в Киеве зафиксировали еще три температурных рекорда

В Киеве 30 января зафиксировали сразу три температурных рекорда, причем показатели были более характерны для начала апреля. Минимальная температура воздуха в сутки не опускалась ниже +3,0°C, что на 0,1°C превысило предыдущий рекорд этого дня, зафиксированный в 2002 году.

Максимальная температура после полудня достигла +11,6°C, что на 3,7°C больше рекордного показателя того же года. Об этом сообщают в метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Среднесуточная температура воздуха стала самой высокой за всю историю наблюдений для этой даты - +6,5°C. Она превысила предыдущий рекорд 2002 года на 1,4°C и оказалась на 10,7°C выше климатической нормы.

Метеорологи отмечают, что по многолетним данным, такие температуры обычно наблюдаются 2 апреля.

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