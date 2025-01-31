Показники характерні для квітня: у Києві зафіксували ще три температурні рекорди

У Києві 30 січня зафіксували одразу три температурні рекорди, причому показники були більш характерні для початку квітня. Мінімальна температура повітря за добу не опускалася нижче +3,0°C, що на 0,1°C перевищило попередній рекорд цього дня, зафіксований у 2002 році.

Максимальна температура після полудня сягнула +11,6°C, що на 3,7°C більше за рекордний показник того ж року. Про це повідомляють у метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Середньодобова температура повітря стала найвищою за всю історію спостережень для цієї дати — +6,5°C. Вона перевищила попередній рекорд 2002 року на 1,4°C і виявилася аж на 10,7°C вищою за кліматичну норму.

Метеорологи зазначають, що за багаторічними даними такі температури зазвичай спостерігаються 2 квітня.

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