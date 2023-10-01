Покров Пресвятой Богородицы: история, традиции и приметы этого праздника

Осенью украинцы празднуют один из важнейших христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник отличается большим уважением и верой и считается днем особого духовного значения.

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В этот день верующие обычно посещают церковные службы и обращаются к иконе Покрова Божией Матери, молитвами прося защиты для своих жилищ и семей. Верится, что все чистосердечные просьбы будут услышаны.

В 2023 году Покров Пресвятой Богородицы, согласно новому церковному календарю, выпадает на 1 октября. Ранее этот праздник был празднован 14 октября вместе с Днем украинского казачества.

История праздника Покрова Пресвятой Богородицы связана с событием 910 года, когда Константинополь оказался в окружении врагов. Горожане сохранились в храме, где молились Пресвятой Богородице, умоляя ее о спасении. Легенда рассказывает, что сама Дева Мария появилась возле храма, окруженная ангелами, апостолами и пророками, защитив город от нападающих покровом.

На территории Киевской Руси праздник Покрова был установлен еще при князе Андрее Боголюбском примерно в 1164 году, и с тех пор начали строить храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Традиции празднования Покрова включают посещение церковных служб, размещение свечей и личные молитвы перед иконой Девы Марии. Часто верующие просят Богородицу о защите своего дома, крепком здоровье и счастливой семейной жизни. Девушки могут просить Матерь Божью о благословении для создания семьи и рождения детей.

Традиционно на Покров хозяйки развешивают вышитое полотенце над входной дверью, которое висит над иконой Святой Богородицы. Это делается в надежде, что это действие обеспечит семью защитой от проблем.

Также в народе существуют приметы, связанные с праздником Покрова. Например, если березовые листья не выпали до этого праздника, то первый снег будет позже. Зеленые листья вишни на Покрове свидетельствуют о суровой зиме. Улетающие зимовать птицы означают холодную раннюю зиму. А дождь в этот день может свидетельствовать о пасмурном октябрьском небе.

Напомним, день учителя в Украине отмечается ежегодно в первое воскресенье октября. В 2023 году праздник выпадает на 1 октября.

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