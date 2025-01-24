Покупать или продавать: эксперты рассказали, что украинцам делать с валютой

В Украине продолжает наблюдаться постепенная девальвация гривны, поэтому многие граждане задумываются: стоит ли сейчас покупать или продавать валюту?

Экономист и член дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для ТСН рекомендует рассмотреть возможность заработка на гривне. По его мнению, выгодным вариантом является инвестирование в трехмесячные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Если сумма на руках небольшая – до 10 тысяч гривен, эксперт советует обратить внимание на краткосрочные депозитные программы.

В свою очередь, финансовый аналитик Андрей Шевчишин высказал другую точку зрения. Он считает, что сейчас есть подходящий момент для покупки доллара, поскольку в долгосрочной перспективе можно извлечь выгоду благодаря росту курса валюты.

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"Сохранять наличную валюту дома – это надежный способ длительного сбережения, который всегда доступен. Тем, кто стремится к более быстрой прибыли, стоит обратить внимание на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) или гривневые депозиты в банках", – советует эксперт.

Экономист Андрей Забловский со своей стороны акцентирует внимание на важности диверсификации инвестиций.

"Оптимально сейчас распределить сбережения так: около 40% вложить в краткосрочные гривневые депозиты или ОВГЗ, а остальные – в валюту, например, доллары или евро. Также в Украине становятся доступными инвестиции в альтернативные проекты, которые могут обеспечить более высокую прибыль, чем традиционные методы. Это могут быть криптовалюты, фонды инвестирования в недвижимость и другие финансовые инструменты, но для них нужен определенный уровень финансовой грамотности", – отметил Забловский.

В то же время, ни один из специалистов не рекомендует сейчас продавать валюту.

Прогноз курса доллара в Украине до конца марта

Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что в течение первого квартала 2025 года ситуация с курсом доллара и евро будет оставаться стабильной и контролируемой.

Эксперт отмечает, что в первые месяцы года не стоит ожидать серьезных потрясений даже если в конце марта курс доллара будет колебаться в пределах 42-42,8 гривны за единицу. Такой показатель, по его мнению, не критический для экономики.

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