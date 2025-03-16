Покупка квартиры во время войны: какие предложения лучше обходить стороной
После начала полномасштабной войны украинцы стали учитывать факторы, которые ранее не играли значительной роли при выборе жилья. В частности, важными стали близость к объектам критической инфраструктуры и наличие укрытия в доме.
На портале "Новости.LIVE." рассказали, какое жилье сейчас покупать опасно.
Близость к объектам критической инфраструктуры
К сожалению, критическая инфраструктура часто становится мишенью для атак вражеских р
- электростанции и подстанции;
- воинские части и составы;
- железнодорожные узлы, мосты, аэропорты.
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Расположение на высоком этаже
Несмотря на определенные преимущества, жизнь на высоких этажах в военное время может представлять угрозу. Основные риски включают в себя:
- сложность эвакуации – в случае отключения электроэнергии лифты не работают, а спускаться по лестнице во время обстрелов опасно;
- повышенную уязвимость – взрывная волна чаще наносит повреждения верхним этажам;
- удаленность от укрытия – из-за высоты здания быстро добраться до безопасного места может быть сложно.
По словам риелтора Татьяны Клименко, раньше покупатели отдавали предпочтение квартирам на верхних этажах из-за хорошего вида из окон. Однако сейчас спрос на такое жилье снизился из-за угрозы ракетных ударов и атак дронов.
Отсутствие укрытия
Одним из ключевых факторов при выборе жилья стало наличие укрытия. Опасно покупать квартиры в таких домах:
- панельные здания обладают низкой стойкостью к ударам и могут быстро разрушаться при взрывах;
- новостройки без укрытий – некоторые застройщики не соблюдают строительные нормы, и такие дома не обеспечивают должного уровня безопасности.
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Недвижимость в прифронтовых районах
Покупка жилья в регионах, находящихся в зоне боевых действий или подвергающихся постоянным обстрелам, связана с серьезными рисками:
- угроза разрушения – здание может быть повреждено или уничтожено вследствие прямого попадания;
- неопределенность будущего ситуация может изменяться, а восстановление инфраструктуры затянуться на неопределенный срок;
- затруднения с продажей – недвижимость в таких районах трудно реализовать на рынке.
Как минимизировать риски
При покупке жилья в условиях войны важно снизить возможные риски. Для этого следует обратить внимание на следующие факторы:
- выбирайте квартиры на 4-5 этаже или ниже;
- избегайте зданий, расположенных вблизи электростанций, военных баз и мостов;
- убедитесь, что есть укрытие;
- перед приобретением оцените ситуацию в регионе.
Напомним, ранее мы рассказывали, что ждет рынок недвижимости в Украине после войны.
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