Полезное и освежающее: рецепт мороженого из кефира с пробиотическими свойствами

Если вы еще не пробовали мороженое на кефире – советуем попробовать. Оно получается очень вкусное и полезное, ведь содержит пробиотики.

Ингредиенты:

– яйца куриные – 1 шт.

– сливки 35% – 175 мл

– Кефир – 310 мл

– Мед – 60 мл

– Сахар ванильный – 1 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Яйцо смешайте с густыми сливками и готовьте в слабом или среднем огне при постоянном помешивании до получения заварного крема. Добавьте мед и дождитесь его растворения. Оставьте охлаждаться.

2. Кефир и ванильный сахар добавьте по вкусу. Охладите смесь и переложите в мороженицу и готовьте в соответствии с инструкцией.

3. Затем переложите в другую емкость и отправьте в морозилку на несколько часов для затвердевания.

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