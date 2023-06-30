Полезное и освежающее: рецепт мороженого из кефира с пробиотическими свойствами
Если вы еще не пробовали мороженое на кефире – советуем попробовать. Оно получается очень вкусное и полезное, ведь содержит пробиотики.
Ингредиенты:
– яйца куриные – 1 шт.
– сливки 35% – 175 мл
– Кефир – 310 мл
– Мед – 60 мл
– Сахар ванильный – 1 ч. л.
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Способ приготовления:
1. Яйцо смешайте с густыми сливками и готовьте в слабом или среднем огне при постоянном помешивании до получения заварного крема. Добавьте мед и дождитесь его растворения. Оставьте охлаждаться.
2. Кефир и ванильный сахар добавьте по вкусу. Охладите смесь и переложите в мороженицу и готовьте в соответствии с инструкцией.
3. Затем переложите в другую емкость и отправьте в морозилку на несколько часов для затвердевания.
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