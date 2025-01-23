Полиция проводит по всей стране более тысячи одновременных обысков для извлечения нелегального оружия

Украинские силовики проводят более тысячи одновременных обысков для ликвидации каналов продаж и хранения незаконного оружия. Основная цель – перекрытие каналов сбыта и хранения, а также извлечение трофейного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ из незаконного обращения.

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"Более 1000 обысков осуществляют оперативники Департамента уголовного розыска, Департамента стратегических расследований, следователи Нацполиции в сотрудничестве с работниками прокуратуры. Правоохранители сообщают, что организаторам и участникам таких каналов грозит до семи лет заключения. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Нацполиция добавила, что детали сделки станут известны после завершения следственных действий.

Напомним, Главного психиатра ВСУ разоблачили на коррупции.

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