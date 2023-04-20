Полное солнечное затмение 20 апреля: приметы, предрассудки и что нельзя делать

20 апреля состоится первое в этом году солнечное затмение. Это будет еще и гибридное солнечное затмение – редкое явление, происходящее примерно раз в десятилетие.

С солнечными затмениями во многих культурах мира связаны разные предрассудки и верования – людей издавна пугали необычные природные явления. В частности, затмение считали предвестниками неприятностей и серьезных проблем мирового масштаба.

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Запреты

В дни солнечного затмения, по народным приметам, не следует сосредотачиваться на серьезных и ответственных делах. Не стоит заводить новые знакомства, рисковать, отправляться в далекое путешествие. Водителям даже не советуют садиться за руль.

По народным верованиям, во время солнечных затмений нельзя ссориться, чтобы ссора не переросла в продолжительный конфликт.

Не стоит принимать радикальные решения и соглашаться на дорогие покупки или тратить деньги на медицину – вроде бы удача отвернется и это может повлечь за собой еще большие проблемы.

Считается даже, что во время солнечного затмения окна должны быть зашторены – "нечистая сила может попасть в дом".

Что нужно делать во время солнечного затмения:

Доброй приметой считается намокнуть под дождем – это предвещает хорошее здоровье и обогащение.

Из дома стоит выбросить все старое, чтобы освободить место новому и еще лучшему, чем было.

Считается, что если во время затемнения загадать желание, то оно сбудется, особенно если оно касается плохих привычек – например, если вы хотите бросить курить, или злоупотреблять алкоголем и т.д.

Во время солнечных затмений приветствуется помощь бедным и нуждающимся – считается, что чем больше вы раздадите, тем больше вам вернется.

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Напомним, мы уже писали о том, почему нельзя самостоятельно стричься.

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