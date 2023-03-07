Полнолуние 7 марта изменит жизнь каждого: прогноз для всех знаков зодиака

Мартовская полная Луна подарит мудрость и зрелость. Полнолуние состоится 7 марта и пройдет под знаком Девы.

Духовные энергии охватят жизнь нескольких людей в зависимости от их знаков зодиака, каждого ждет сюрприз, и никто не обойдется без него. Астрологи объяснили, чего ждать каждому знаку от Полноты.

Овен

Это окно возможностей для вас, чтобы продвинуться с вашими проектами, завершить их детали, вернуть их по расписанию и выполнить задание по расписанию. Начальство будет удовлетворено вашей настойчивостью и выразит свою благодарность.

Телец

Вы будете танцевать под вальс любви. Если вы одиноки, осматривайте горизонт вокруг вас, возможно, вы встретите восторженных людей, долго молча питавших вас. Если вы находитесь в отношениях, это будет возможность сладострастно разжечь огонь со своим партнером.

Близнецы

Несмотря на профессиональные амбиции, больше всего ваши мысли будут занимать маленькая или большая семья. Возможно, вы озабочены переездом, болезнью близкого человека или покупкой недвижимости. Все события требуют вашего безусловного присутствия и поддержки.

Рак

Полнолуние в марте приглашает вас воспользоваться положительной энергией, чтобы снова сосредоточиться на главном, прислушиваться к своему внутреннему голосу, восстановить мирную связь с собой. Дышите и изучайте весь жизненный опыт. Ничто другое не столь важно, как ваше психическое здоровье.

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Лев

Если вы потратите время на оценку преимуществ и недостатков своих покупок, вы получите баланс, который будет очень богатым выводами и рекомендациями. Этот период может принести вам неожиданное повышение, новую работу или новый источник дохода.

Дева

Духовная сила Луны в это время в ваших руках, пора показать миру, кто вы. Это огорчит нескольких людей, которые не верили в вас сначала или не знали, как оценить ваш потенциал, но все это не так серьезно, учитывая триумф, который вы собираетесь отпраздновать.

Весы

Вам не нужно каждый день сражаться. Эта Луна осветит ваши самые интимные потребности, предложит вам расслабиться и сделать глубокий вдох. Сохраняйте спокойствие, ваше здоровье бесценно.

Скорпион

Вы всегда должны праздновать свои победы, а также свои лучшие достижения. Вы имеете полное право наслаждаться успехом и популярностью, которых вам удалось добиться в последнее время. Нет причин переходить на модерацию, получайте удовольствие!

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Стрелец

В марте все будут готовы признать почетные старания Стрельцов. Вы имели значительную ответственность, проделали огромную работу и контролировали тяжелые проекты. Ожидайте признания и потенциального повышения, а позаботьтесь о своей семье.

Козерог

Жизнь будет казаться яркой и будет вкус первых стартов, новых начинаний. У вас будет шанс начать свою жизнь с чистого листа и начать на хорошем основании. Позвольте себе сделать немного самоанализа, чтобы узнать себя лучше.

Водолей

Март попросит вас оставаться мудрыми, внимательными и зрелыми в принятии решений. Ссоры не помогут вам развиться в острых аспектах жизни, в частности в деньгах.

Рыбы

Вам придется с любовью вкушать и воспринимать все стороны своей жизни; от вашей работы до вашей пары. На работе попробуйте заниматься профессией, которая вам нравится и увлекает, если это не так. Не забудьте поддерживать качественное общение с партнером и обсуждать все детали вашей жизни.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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