Полнолуние в Раке будет побуждать эти знаки зодиака к немедленным изменениям

Полная Луна Волка, в 16° 21' Рака поднялась 7 января. Аспекты Солнца в Козероге и ретроградного Меркурия в Козероге с Ураном в Тельце – это те, которые "окрасят" эту конкретную Полную Луну, толкая многих к переменам.

Астрологи прогнозируют некоторым знакам зодиака поворот в карьере, доме или отношениях, разрыв с прошлым и освобождение от консервативных убеждений или клише. Это прекрасная возможность покончить с чем-нибудь, чтобы позже они могли начать все заново.

Рак

С полной луной в вашем знаке, вы сталкиваетесь лицом к лицу со своими желаниями, и ваше призвание продолжить изменения, которые вы считаете необходимыми для своего счастья. Во многих случаях вы будете вести себя капризно, терять терпение или чувствовать, что уступили контроль другим, и они делают с вами все, что им вздумается.

Даже ваша внешность изменится, потому что вы не будете удовлетворены своим отражением в зеркале, однако вы также столкнетесь с рядом реакций с другой стороны. Некоторые из этих реакций коснутся вас эмоционально, в результате чего с вашей стороны возникнет дистанцирование или даже холодность.

Козерог

Полнолуние на вашей оси приносит важные события относительно ваших отношений, где прекращение плохих текстовых сообщений раз и навсегда становится улицей с односторонним движением, и вам придется либо пойти на уступки, чтобы сохранить их, если вы этого хотите, либо вам придется взять шляпу и уйти , искать лучшее.

Ни одно решение не будет легким, поэтому, несмотря на свой эмоциональный заряд, не стоит делать неразумных шагов. Но если вы видите, что дальше не идет, то держать людей рядом с собой окажется большой ошибкой, понимая в глубине души, что ситуация не улучшится, скорее всего, станет хуже. Если вы одиноки, вы можете совершить большой поворот и изменить свои критерии или просмотреть свой выбор, относительно которого вы колебались до сих пор.

Овен

Полнолуние в вашем 4-м доме приглашает вас столкнуться преимущественно с семейными проблемами, которые начнут расти, если вы не предпримете необходимые меры. Возможно, вам придется сбросить или установить жесткие границы, прояснить свою позицию и попросить каждого взять на себя долю ответственности.

Наследство или имущество будут обжаловаться, и вы должны быть готовы к разным напряжениям, а с другой стороны, очень вероятны вынужденные изменения в доме, связаны покупки и даже незапланированный переезд. Ваша выносливость и терпение будут испытаны в следующий период времени в профессиональной сфере, что повлияет и на финансовое, но только благодаря быстрым рефлексам и нескольким альтернативам вы сможете справиться с трудностями.

Весы

Полнолуние в вашем 10-м доме обязательно обратит ваш интерес к вашей профессии, где будут разные события, изменения, а также проблемы из прошлого, для которых вы призваны проявить инициативу, чтобы их прояснить, а также решить, чего вы хотите, а чего не хотите, чтобы вы поставили новые цели. Вполне возможно, что вы пойдете другим путем, почувствуете потребность стать самостоятельными и заняться чем-нибудь своим, или займете ответственный пост, который требует от вас много времени и сил.

Понятно, что будут конкуренция и соперничество, в некоторых случаях вы можете почувствовать, что вас обижают, а также напряжение с высшими и влиятельными лицами, которые доведут вас до предела ваших требований. Но там вам придется доказать свои способности и выдержку, чтобы в будущем оправдаться.

Стрелец

С полной луной в вашем 5-м солнечном доме ваша любовная жизнь стоит на первом месте в вашем списке приоритетов, или обязательно, из-за событий, которые возникнут и потребуют от вас максимального интереса, или потому, что вы почувствуете потребность найти человека, чтобы полюбить и быть любимым. В вашу жизнь войдут новые люди, которые будут подталкивать вас творить или претендовать на большее, потому что вы почувствуете, что заслуживаете большего.

Однако не исключено, что любовные отношения закончатся, оставив вас слегка разочарованным. Если у вас есть дети, все ваше внимание будет сосредоточено на них, а в некоторых случаях вы их немного потеряете своими прихотями. Если у вас нет детей, вы можете начать думать, чтобы их завести.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!