Полоска и тотал лук: какой одеждой визуально сделать фигуру стройнее

Во все времена черный цвет рекомендовали для женщин с пышными форматами, ведь он визуально придает стройности. Но не только черный цвет творит магию: мы подскажем вам самые выгодные образы, которые сделают вас стройнее.

Черные джинсы с черным верхом дополните ярким пальто

Пальто свободного кроя – модный мастхэв. Оно не только стильно смотрится, но и скрывает лишние килограммы. Выберите пальто ярких цветов и комбинируйте его с total black look.

Черное пальто со светлым тотал лук

Черное пальто визуально удлиняет силуэт и делает его более стройным. Под него наденьте лук светлых оттенков, который освежит образ.

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Тонкие полоски

Тонкая вертикальная полоска делает силуэт стройнее, удлиняя его. Сейчас этот принт актуален, поэтому вперед на шоппинг!

Тотал лук

Тотал лук визуально делает фигуру более стройной. Вы можете дополнить яркой обувью, сумкой или аксессуарами, чтобы сделать образ более интересным.

Оверсайз

Трендовый оверсайз отлично скрывает недостатки фигуры и позволяет выглядеть стильно. Выбирайте брючные костюмы, юбки и футболки и откажитесь от обтягивающих вещей.

Напомним, мы уже писали, как лучше не красить волосы, чтобы не выглядеть старше

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