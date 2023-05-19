Смужка та тотал лук: яким одягом візуально зробити фігуру стрункішою

У всі часи чорний колір рекомендували для жінок з пишними формати, адже цей він візуально надає стрункості. Але не лише чорний колір творить магію: ми підкажемо вам найвигідніші образи, які зроблять вас стрункішою.

Чорні джинси із чорним верхом доповніть яскравим пальто

Пальто вільного крою – модний мастхев. Воно не лише стильно виглядає, але й приховує зайві кілограми. Обирайте пальто яскравих кольорів та комбінуйте його з total black look.

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Чорне пальто зі світлим тотал лук

Чорне пальто візуально видовжує силует та робить його стрункішим. Під нього вдягніть лук світлих відтінків, який освіжить образ.

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Тонкі смужки

Тонка вертикальна смужка робить силует стрункішим, видовжуючи його. Зараз цей принт актуальний, тому вперед на шопінг!

Тотал лук

Тотал лук візуально робить фігуру стрункішою. Можете доповнити яскравим взуттям, сумкою чи аксесуарами, щоб зробити образ цікавішим.

Оверсайз

Трендовий оверсайз чудово приховує недоліки фігури та дозволяє виглядати стильно. Обирайте брючні костюми, спідниці та футболки та відмовтесь від обтягуючих речей.

Нагадаємо, ми вже писали, як краще не фарбувати волосся, щоб не виглядати старше.

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