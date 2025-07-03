Полтаву атаковали БПЛА: есть попадание в местный ТЦК, погибшие и раненые

В четверг, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв на фоне атаки российских БПЛА. Россияне нанесли удар по зданию местного ТЦК и СП.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск. Там подтвердили, что россияне атаковали Полтаву, в результате чего произошел пожар в здании Полтавского областного ТЦК и СП.

Из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома. Есть погибшие и раненые, в частности, из гражданских. На месте работают экстренные службы.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об атаке дронов на областной центр.

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В Воздушных силах сообщили, что в направлении областного центра с севера и запада летят ударные беспилотники.

"Полтава - БпЛА в направлении города с севера и запада. Находитесь в укрытиях", – отметили в воздушных силах.

Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова отметила, что город находился под массированной атакой дронов. Она также добавила, что в общине разворачиваются оперативные штабы, все необходимые службы уже работают на местах.

Раньше мы рассказывали, что российские дроны атаковали Одессу.

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