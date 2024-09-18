Получат ли люди с 3 группой инвалидности большие выплаты в сентябре

Размер пенсионного обеспечения для лиц с инвалидностью зависит от разных факторов. Одним из определяющих является базовая пенсия по возрасту, которая назначается индивидуально. В сентябре не предусматриваются изменения в пенсионных выплатах для лиц, имеющих III группу инвалидности. Их размер по-прежнему будет определяться с учетом персональных обстоятельств каждого получателя. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Минимальный размер пенсии для этой категории граждан зависит от их трудовой занятости:

Для трудоустроенных лиц с III группой инвалидности минимальная пенсия составляет 2093 гривны;

Неработающие граждане этой категории получают минимум 2520 гривен.

Важно отметить, что пенсия для лиц с III группой инвалидности составляет половину стандартной возрастной выплаты.

Существенное влияние на размер пенсионного обеспечения по инвалидности оказывают обстоятельства, при которых был получен вред здоровью. Например, военнослужащие и лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, имеют право на повышенные выплаты.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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