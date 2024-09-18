Чи отримають люди з 3 групою інвалідності більші виплати у вересні

Розмір пенсійного забезпечення для осіб з інвалідністю залежить від різних чинників. Одним з визначальних є базова пенсія за віком, яка призначається індивідуально.У вересні не передбачається змін у пенсійних виплатах для осіб, які мають III групу інвалідності. Їх розмір, як і раніше, визначатиметься з урахуванням персональних обставин кожного отримувача. Про це пише 24 tv.ua.

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Мінімальний розмір пенсії для цієї категорії громадян залежить від їх трудової зайнятості:

Для працевлаштованих осіб з III групою інвалідності мінімальна пенсія становить 2 093 гривні;

Непрацюючі громадяни цієї категорії отримують мінімум 2 520 гривень.

Важливо зазначити, що пенсія для осіб з III групою інвалідності складає половину від стандартної вікової виплати.

Суттєвий вплив на розмір пенсійного забезпечення по інвалідності мають обставини, за яких було отримано шкоду здоров'ю. Наприклад, військовослужбовці та особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на підвищені виплати.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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