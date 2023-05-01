'Поля усеяны телами оккупантов': пограничники показали бои вблизи Соледара (видео)

Украинские пограничники сдерживают нашествие захватчиков на разных участках фронта. Одним из самых горячих направлений сейчас является Соледарское направление.

Там пограничникам удалось уничтожить не одну группу оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Youtube.

"Одно из самых горячих – Соледарское направление. Правда, успехи у российских сил здесь значительно скромнее, чем непосредственно в городе. Позиции на этом участке фронта совместно удерживают пограничники, военнослужащие ВСУ и территориальная оборона. О результатах их работы красноречиво свидетельствуют окружающие поля, усеянные телами убитых оккупантов", – говорится в сообщении.

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Пограничники рассказывают, что "вагнеровцы" пытаются продвинуться вперед, но "хаотично бегают по полям".

"Бегают по полю как мыши и все. Они не знают, что им делать, мы им со всех позиций накладываем понемногу", – рассказал один из защитников Украины.

Силы обороны уничтожают "вагнеровцев" из стрелкового оружия и РПГ. Пограничники добавили, что оккупанты не помогают раненым, а оставляют их умирать на полях.

"Три дня пролежал он, звал на помощь. Сначала кричал, потом ругался. Им было к нему подойти где-то 150 метров от посадки, но им просто безразлично, они не только не забирают их, но и перепрыгивают через них, переступают", – рассказали пограничники.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ и объяснил, состоится ли оно весной, как он ранее прогнозировал.

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