Польза в каждом стакане: рецепт сока из моркови, редьки и фруктов

Сок из дайкона, яблок, лимона и моркови – настоящий витаминный бум, который улучшит настроение и зарядит жизнь яркими красками.

Почему именно этот сок?

Белая редька дайкон: сладкая, не жжет, богата витаминами и минералами.

сладкая, не жжет, богата витаминами и минералами. Яблоки: источник витамина C и клетчатки.

источник витамина C и клетчатки. Лимон: добавляет кислинки и витамин C.

добавляет кислинки и витамин C. Морковь: источник бета-каротина, витаминов A и K.

Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

Дайкон – 1/2 шт.

Яблоки голы – 3 шт.

Лимон – 2 шт.

Морковь – 5 шт.

Инструменты:

Соковыжималка

Овощечистка

Перчатки (морковь красит пальцы!)

Ситечко (по желанию)

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Приготовление:

Вымойте овощи и фрукты, очистите морковь, лимон и дайкон от кожуры. Яблоки нарежьте на 4 части, удалите сердцевину. Соберите соковыжималку, подставьте чашу. Постепенно закладывайте ингредиенты, прижимая толкушкой. Налейте сок в стакан. По желанию процедите через ситечко, чтобы удалить кусочки мякоти.

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