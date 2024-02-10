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Польза в каждом стакане: рецепт сока из моркови, редьки и фруктов

Цихоцкая Мария

Польза в каждом стакане: рецепт сока из моркови, редьки и фруктов

Сок из дайкона, яблок, лимона и моркови – настоящий витаминный бум, который улучшит настроение и зарядит жизнь яркими красками.

Почему именно этот сок?

  • Белая редька дайкон: сладкая, не жжет, богата витаминами и минералами.
  • Яблоки: источник витамина C и клетчатки.
  • Лимон: добавляет кислинки и витамин C.
  • Морковь: источник бета-каротина, витаминов A и K.

Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

  • Дайкон – 1/2 шт.
  • Яблоки голы – 3 шт.
  • Лимон – 2 шт.
  • Морковь – 5 шт.

Инструменты:

  • Соковыжималка
  • Овощечистка
  • Перчатки (морковь красит пальцы!)
  • Ситечко (по желанию)

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Приготовление:

  1. Вымойте овощи и фрукты, очистите морковь, лимон и дайкон от кожуры. Яблоки нарежьте на 4 части, удалите сердцевину.
  2. Соберите соковыжималку, подставьте чашу. Постепенно закладывайте ингредиенты, прижимая толкушкой.
  3. Налейте сок в стакан. По желанию процедите через ситечко, чтобы удалить кусочки мякоти.

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