Помидоры удивили снижением цен: сколько теперь стоит килограмм в Украине

В Украине подешевели тепличные помидоры. За последнюю неделю их цена снизилась почти на 20% из-за увеличения предложения продукции и невысокого спроса на рынке.

Как отмечают в EastFruit, тепличные хозяйства по всей Украине активизировали поставки. В то же время цены остаются под давлением из-за стабильного поступления импортных томатов на рынок.

В таких условиях стоимость тепличных помидоров от украинских производителей колеблется в пределах 70-100 грн за килограмм. Это примерно на 18% ниже, чем неделю назад, хотя все еще на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

"По словам операторов рынка, предложение местных помидоров продолжает постепенно увеличиваться, потому что с каждым днем все больше украинских стационарных комбинатов начинают сезон реализации этой продукции", – уточняют аналитики.

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Большинство участников рынка предполагают дальнейшее удешевление отечественных томатов. Если объемы продаж будут оставаться на текущем уровне, производителям придется еще больше снижать цены, чтобы избежать накопления остатков продукции.

Какова стоимость помидоров в украинских супермаркетах

В розничных сетях также зафиксировано существенное снижение цен на помидоры – от 11 до 41 грн за килограмм, в зависимости от сорта. Согласно данным Минфина, по состоянию на 1 мая средняя стоимость красных томатов составляет 101,75 грн/кг, а розовых – 147,70 грн/кг. Общий ценовой диапазон в супермаркетах колеблется в пределах 73,5-109 грн за килограмм. В частности:

"Фора" – 109,00 грн/кг;

Auchan – 89,80 грн/кг;

"Эко-маркет" – 89,90 грн/кг;

АТБ – 73,49 грн/кг;

Megamarket – 84,90 грн/кг;

"Сельпо" – 90,00 грн/кг.

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