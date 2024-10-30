Помогал россиянам совершенствовать 'Шахеды': в Харькове задержали 72-летнего ученого-изменника

СБУ задержала в Харькове ученого, который помогал оккупантам в усовершенствовании "шахедов". Свои технологические разработки он дистанционно передавал знакомому, генеральному директору одного из российских заводов, с 2023 года активно сотрудничающему с российской компанией, выпускающей ударные дроны "шахед".

Об этом сообщили в СБУ.

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Подозреваемый — 72-летний инженер-механик, по запросу российской стороны разрабатывавший чертеж для улучшения "шахедов", в частности модернизировал двигатели и катапультные установки. Для маскировки сотрудничества с РФ харьковчанин позиционировал передачу информации как подготовку научных исследований в сфере БПЛА.

Ученому объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины. Злоумышленник находится под стражей и может получить 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители разоблачили работников МСЭК Одессы на схеме заработка на ухилянтах.

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