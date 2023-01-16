Помогли сделать 'шаг доброй воли': украинские военные показали ликвидацию оккупантов на Донбассе (видео)

Украинские военные уничтожили группу российских оккупантов на Донбассе. Ликвидация противника произошла на Авдеевском направлении.

Уничтожением русских военных занимались бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. Видео опубликовали на странице бригады в Facebook.

"На Авдеевском направлении Донетчины штурмовая группа рашистов в очередной раз "совершила шаг доброй воли", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожение россиян было выполнено с помощью станкового противотанкового гранатомета 9-й модели роты огневой поддержки николаевских морпехов.

На видео можно увидеть группу скопившихся в одном месте оккупантов. Украинские военные наносят точный удар. Точное количество потерь россиян не сообщается.

Точное время и место уничтожения оккупантов не указывается из соображений безопасности.

Напомним, ранее украинские бойцы показали уничтожение скрытого вражеского блиндажа точным ударом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!