Бойцы показали уничтожение скрытого вражеского блиндажа точным ударом (видео)

На фронте украинские защитники благодаря своей бдительности и профессионализму находят враждебные позиции, даже если они искусно скрыты. Помогают им в этом беспилотники.

Так, на одном из восточных направлений аэро-разведка заметила искусно скрытый вражеский блиндаж. Бойцы ВСУ уничтожили его вместе со скрывавшимися в нем оккупантами.

Видео ликвидации появилось в Телеграмм-канале 8-го отдельного горно-штурмового батальона (подразделение в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины).

Видео дня

"Орки должны помнить, что блиндаж не гарантия безопасности, когда волки 8-й ОГШБ защищают свою землю", – прокомментировали эти кадры военнослужащие.

Напомним, в Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои, однако украинские защитники продолжают сдерживать наступление оккупантов. Однако российская пропаганда уже несколько раз заявляла о полном контроле над городом.

На днях командир отдельной тактической группы аэро-разведки с позывным "Мадяр" рассказал о ситуации в Соледаре и призвал украинцев не поддерживать и не распространять российскую пропаганду о якобы уходе Вооруженных сил Украины и "сдаче" Соледара. Бровди заметил, что сейчас за Соледар продолжаются ожесточенные бои.

Украинские защитники иногда показывают бои на восточном направлении и рассказывают, как им удается титанически держать оборону.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!