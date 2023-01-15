Украинские военные показали уничтожение оккупантов в Соледаре (видео)

Украинские военнослужащие продолжают сдерживать российское нашествие в Соледаре Донецкой области. Вооруженные силы Украины периодически уничтожают там оккупантов.

В городе ведутся интенсивные бои. Об этом сообщили на канале 46-й отдельной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.

"Уничтожению врага предшествует тщательное планирование с учетом тактики врага. В Соледаре украинские воины противопоставляют оккупантам максимальную сконцентрированность, гибкость действий и эффективное огневое поражение", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть процесс подготовки украинских военных к боям и нанесение ударов по оккупантам. Также на кадрах видно оказание медицинской помощи украинским военным, получившим ранения.

Видео дня

"Враг непростой, но мы подберем ключ к победе над ним, чтобы он не смог в дальнейшем проводить атакующие действия на этом направлении... Пока мы его не уничтожим, не будет покоя нашим родным и нашей стране", – отмечает один из военных.

Напомним, в Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои, однако украинские защитники продолжают сдерживать наступление оккупантов. Однако российская пропаганда уже несколько раз заявляла о полном контроле над городом.

На днях командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным "Мадяр" рассказал о ситуации в Соледаре и призвал украинцев не поддерживать и не распространять российскую пропаганду о якобы уходе Вооруженных сил Украины и "сдаче" Соледару. Бровди заметил, что сейчас за Соледар продолжаются ожесточенные бои.

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