Українські військові показали знищення окупантів у Соледарі (відео)

Українські військовослужбовці продовжують стримувати російську навалу у Соледарі на Донеччині. Збройні сили України періодично знищують там окупантів.

У місті точаться інтенсивні бої. Про це повідомили на каналі 46-ї окремої бригади десантно-штурмових військ ЗСУ в Telegram.

"Знищенню ворога передує ретельне планування з урахуванням тактики ворога. У Соледарі українські воїни протиставляють окупантам максимальну сконцентрованість, гнучкість дій і ефективне вогневе ураження", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити процес підготовки українських військових до боїв та завдання ударів по окупантах. Також на кадрах видно надання медичної допомоги українським військовим, які отримали поранення.

Відео дня

"Ворог непростий, але ми підберемо ключ до перемоги над ним, щоб він не зміг надалі проводити атакуючі дії на цьому напрямку... Поки ми його не знищимо, не буде спокою нашим рідним та нашій країні", – зазначає один з військових.

Нагадаємо, у Соледарі на Донеччині тривають важкі бої, однак українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів. Проте російська пропаганда вже кілька разів заявляла про повний контроль над містом.

Днями командир окремої тактичної групи аеророзвідки із позивним "Мадяр" розповів про ситуацію в Соледарі та закликав українців не підтримувати та не поширювати російську пропаганду про буцімто відхід Збройних сил України та "здачу" Соледару. Бровді зауважив, що нині за Соледар тривають запеклі бої.

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