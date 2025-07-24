Помощь на зиму: кому из украинцев и как будут выдавать 20 тыс. гривен на отопление

Жители прифронтовых областей Украины могут получить единовременную денежную помощь в размере 19 400 гривен для закупки печного топлива. Речь идет только о гражданах, которые еще не воспользовались другими формами поддержки на отопительный сезон и отвечают определенным критериям.

Правительство планирует утвердить постановление до 31 июля. Финансирование выплат предусмотрено за счет международной донорской поддержки. Информация об этом содержится в проекте постановления Министерства социальной политики, семьи и единства Украины. Речь идет о правительственной инициативе под названием "Некоторые вопросы оказания помощи населению в течение отопительного сезона для покупки твердого печного топлива".

Финансирование программы будет осуществляться на средства международных доноров. Выплата предусмотрена на весь отопительный период 2025/2026 годов. Ожидается, что постановление будет окончательно принято до 31 июля 2025 года, и уже сейчас некоторые общины начали подготовку к его воплощению.

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Согласно условиям проекта, право на получение денежной помощи будет иметь:

лица, фактически проживающие в жилых помещениях, обогреваемых твердым топливом;

жители населенных пунктов, расположенных в 20-километровой зоне от линии боевых действий или государственной границы с Российской Федерацией;

жители территорий, где продолжаются или могут возникнуть боевые действия, а также временно оккупированных населенных пунктов;

домохозяйства, расположенные в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях.

В некоторых случаях получить пособие невозможно. В частности, отказ могут получить:

семьи, члены которых уже воспользовались любой формой поддержки на отопительный сезон 2025/2026 годов;

заявители, фактически не проживающие по указанному в заявлении адресу;

лица, подавшие неполный пакет документов или не соответствующие установленным требованиям.

Несмотря на упрощенную процедуру оформления, подача заявлений осуществляется только в электронном формате. Например, в Добропольской общине уже открыт прием обращений по электронной почте.

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В пакет необходимых документов входят:

копия паспорта гражданина Украины;

идентификационный код (РНОКПП);

документы, подтверждающие проживание в соответствующем домохозяйстве;

справки об имеющихся льготах (при наличии);

банковские реквизиты для перечисления денежных средств.

Финансовая помощь будет предоставляться исключительно безналично – средства будут перечисляться на банковский счет получателя. В проекте указано, что граждане, вынужденные эвакуироваться после 1 июля 2025 года из-за активных боевых действий, не теряют права на эту выплату.

Они могут подать заявление и необходимые документы по новому месту жительства при условии, что этот населенный пункт также соответствует критериям, определенным в постановлении. Хотя документ еще проходит согласование, в ряде общин уже приступили к подготовке к реализации программы.

Ранее мы рассказывали, что в Украине ввели базовую помощь в 4,5 тысяч гривен.

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