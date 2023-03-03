Поможет кулак: как через секунду узнать размер своих носков

Чтобы избежать болезней стопы и вросших ногтей, важно выбирать правильный размер носков. Этот совет поможет узнать размер носков менее чем через минуту без дополнительных измерений при покупке новой пары.

На первый взгляд, выбор носков – это мелочь. Однако регулярное ношение слишком больших или слишком малых носков может обернуться появлением мозоли или даже до деформации пальцев.

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Это происходит от постоянного напряжения, которое создают обувь и носки вместе. Особенно важно правильно подбирать размер детских носков.

Чтобы быстро проверить, подходят ли вам носки по размеру, нужно обернуть носок вокруг своего сжатого кулака так, чтобы края сошлись вместе. Если это выходит сделать не растягивая носок – размер вам подходит.

Полы советуют проверять это следующим образом: возьмите носок и приложите к пятке. Тащите ее без труда к пальцам. Если кончик не достает до длиннейшего пальца вашей ноги, большого, указательного или среднего, или наоборот – покрывает его слишком сильно, к сожалению, вы промахнулись с размером.

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