Понадобится лук: как быстро избавиться от личинок майского жука в саду без химии

Весной многие украинцы выезжают на дачу, или идут на огород и занимаются высадкой рассады. Впрочем, кроме правильной посадки растений следует также оберегать культуру от вредителей.

Личинки майских жуков могут доставить немало хлопот и довольно быстро испортить весь урожай. Впрочем, у опытных дачников есть свои методы борьбы с этими насекомыми.

Одно из простых средств без использования агрессивных химических веществ требует луковой шелухи. Нужно развести шелуху с водой в пропорции 1:3 и оставить настаиваться в течение пяти дней.

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Полученный раствор следует развести водой 1:1. Такой жидкостью нужно поливать грядки, на которых уже успели завестись личинки майских жуков.

Еще один метод предполагает использование йода. Надо развести 20 капель йода на 10 литров чистой воды и хорошо перемешать.

Полученным раствором можно поливать почву несколько раз с перерывами. Это позволит избавиться от майских жуков и уберечь урожай.

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