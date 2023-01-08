Понравятся даже ленивым: 8 комнатных растений, за которыми легко ухаживать

Эти растения можно пересаживать раз в несколько лет, они отлично выносят условия квартир с их сухим воздухом, мирятся с нехваткой света и нерегулярностью полива. В общем, идеальные растения для людей очень занятых или рассеянных: самое сложное – приобрести, а дальнейший уход не отнимет много сил.

Алое

Комнатное растение, относящееся к суккулентам, любимо многими цветочниками за целебные свойства, которыми обладают сок его листьев. С помощью сочной мякоти листья алоэ можно лечить насморк. Неприхотливое растение также обладает ранозаживляющими и противовоспалительными свойствами. Для лекарственных целей необходимо использовать экземпляры, достигшие трехлетнего возраста.

Алое

Алоэ легко выращивать, поскольку не требуется опрыскивание. Поливать алоэ необходимо раз в неделю в летний период и не более 2 раз в месяц в зимние месяцы. Это неприхотливое в уходе комнатное растение отлично растет на подоконнике, однако его необходимо беречь от прямых солнечных лучей.

Хлорофитум

Благодаря быстрому росту, привлекательному внешнему виду и способности очищать воздух от разных примесей, хлорофитум часто используют для озеленения квартиры. Из-за способности неприхотливого цветка фильтровать воздух его чаще всего размещают на кухне.

Хлорофитум

Ухаживать за этим комнатным растением очень просто. Достаточно умеренно поливать после подсыхания верхнего слоя почвы и в период с весны до осени вносить подкормки раз в месяц. Чтобы хлорофитум рос пышным, нужно обеспечить ему хорошее освещение. Когда отопительный сезон воздух становится сухим, нужно увеличивать влажность с помощью опрыскивания. Пересадку необходимо производить, когда корневая система сильно разрастется.

При правильном уходе неприхотливый хлорофитум обязательно покажет себя во всей красе и развесит розетки на концах цветоносов, поэтому выращивать его можно в подвесном кашпо.

Пеларгония

Пеларгония или герань сочетает в себе массу преимуществ. Цветок способствует очищению воздуха. Бархатные опушенные листья и шапки цветов пастельных, насыщенных или комбинированных оттенков делают неприхотливое растение настоящим украшением подоконников.

В летние месяцы пеларгония отлично чувствует себя на улице, поэтому ее можно использовать для декорирования балкона или террасы. Насыщенный аромат листьев способен отпугнуть насекомых, в том числе и моль, поэтому цветок не подвержен вредителям.

Пеларгония

Следуя простым правилам ухода, можно достичь обильного цветения. Растению требуется хорошее освещение. Пеларгония лучше переносит недостаток влаги, чем избыток. Летом необходимо поливать только после того, как верхний слой почвы подсохнет, зимой полив сводится к минимуму.

После цветения и ранней весной нужно выполнить обрезку разросшихся побегов, чтобы сформировать форму куста и способствовать пышному цветению. Подкормки благоприятно влияют на пеларгонию, поэтому в теплое время года можно вносить их.

Сансевиерия

Получила в народе название "тещин язык" или "щучий хвост". Сансевьер выращивали еще наши бабушки. Это неприхотливое растение пользуется популярностью сразу у нескольких поколений. Различают как компактные разновидности, так и экземпляры, достигающие метровой высоты. Плотные листья вытянутой формы имеют пеструю окраску и светлую окантовку по внешнему краю. Сансевьерия зацветает небольшими соцветиями с ярко выраженным сладким ароматом.

Сансевиерия

Это неприхотливое комнатное растение подходит даже начинающим цветоводам. Ей комфортно и в полутени, и на ярком солнце, однако растущие в глубине комнаты экземпляры теряют отчетливую окраску. Растение необходимо поливать раз в неделю, зимой – раз в 2-3 недели. Пересадку выполняют, когда цветок становится слишком тесно в горшке.

Монстера

Большое декоративно-лиственное растение эффектно смотрится в просторных комнатах. Существуют разновидности с однотонной и пестрой окраской. Листья могут достигать метровой длины, а прорези на них придают растению привлекательный внешний вид.

Монстера

Неприхотливая монстера чувствительна к поливу и температуре. Рост растения прекращается, если столбик термометра опускается до отметки 12 градусов. Оптимальный температурный режим около 20-23 градусов. Поливать растение нужно не часто, дождавшись, пока высохнет верхний слой земли. Зимой полив сокращают до одного раза в неделю или даже до двух раз в месяц. При недостатке света новые листья становятся мельче, а прорези на них могут и вовсе перестать появляться, поэтому лучше обеспечить яркое рассеянное освещение.

Замиокулькас

Ветви с глянцевой листвой образуются от находящихся в земле клубней. Восковой налет защищает комнатное растение от пересыхания, поэтому замиокулькас накапливает влагу. Неприхотливый в уходе цветок можно выращивать в тени, но при достаточном освещении он развивается быстрее и не вытягивается. Чтобы корни не загнивали, полив должен быть умеренным.

Замиокулькас

Замиокулькас не подстраивается под изменение влажности воздуха, поэтому не требует опрыскивания. Для этого комнатного цветка характерен медленный рост, который можно ускорить, внося подкормку для кактусов дважды в месяц. Поскольку сок растения ядовит, замиокулькас нужно размещать в недоступном для детей месте, а работы по пересадке выполнять в перчатках.

Крассулла

В приметы на тему благосостояния, связанные с денежным деревом, некоторые цветоводы верят и сейчас. Этот неприхотливый цветок привлекателен своей красотой. Тугие мясистые листья и раскидистая форма кроны взрослого комнатного растения делают ее прекрасным выбором для обустройства домашнего цветника.

Крассулла

Крассула, получившая также название "толстячка", может длительно обходиться без полива, поскольку в сочном листе достаточно влаги. Она не требовательна к влажности воздуха и подкормке. Эти процедуры не будут лишними, но при их отсутствии растение не погибнет. Денежное дерево не боится солнечных лучей и хорошо растет на подоконнике. Почва обязательно должна хорошо пропускать влагу и обеспечивать воздухопроницаемость.

Гибискус

Одревесневшие стебли и ветви китайской розы превращают это комнатное растение в эффектный куст, поражающий воображение крупными цветами красного, персикового, розового или белого оттенков. Единичные цветки распускаются всего на один день, но в теплый сезон цветение непрерывно, поэтому владелец растения успевает насладиться его красотой.

Гибискус не требователен к месту размещения, но обильного цветения можно достичь только на свете. На цветение благоприятно влияет температурный режим – в холодное время года он должен быть около 18 градусов. Весной выполняется формирующая обрезка. Удобрения необходимо вносить ежемесячно в весенне-осенний период.

Гибискус

Предлагаемые в статье комнатные растения способны сменить обстановку. Нетребовательны в уходе, они отлично подойдут как для новичков в цветоводстве, так и для опытных растениеводов, желающих сэкономить свое время.

Напомним, UAportal рассказал о 7 лучших комнатных растениях, цветущих зимой. Они прекрасно справятся с поддержанием живой атмосферы и наполнят жилище приятными ароматами.

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