Поправился и отек: СМИ сообщают о проблемах со здоровьем у Кадырова

У главы Чечни Рамзана Кадырова начались проблемы со здоровьем. По данным СМИ, в последнее время он заметно прибавил в весе, а на его лице появились отеки.

Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что у Кадырова серьезные проблемы с почками. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что из-за проблем со здоровьем Кадырова не было 21 февраля на речи путина к Федеральному собранию.

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"Для лечения главы Чечни в Республику Объединенные Арабские Эмираты на днях прилетел главный врач нефрологического отделения престижной клиники Бурджил. Вероятно, российским врачам Кадыров не доверяет свое здоровье", – говорится в сообщении.

Добавим, в комментарии Freedom Закаев говорил, что Кадыров болен и наркозависим. По его словам, глава Чечни 15 лет употребляет "энергетические таблетки".

"И сегодня он стал полностью зависим от этих таблеток... Он не контролирует себя без них. И потому есть такое предположение, что он болен и сейчас его куда-то отправили в отпуск отдохнуть, но на лечение, чтобы его немного привести в чувство", – объяснил Закаев.

В свою очередь журналист Джейсон Смарт со ссылкой на источник сообщил в Twitter, что у Кадырова отказывают почки.

"Пригожин хочет убить Кадырова (и может), но за преждевременной смертью Кадырова может стоять еще одна страшная болезнь (тот же гепатит С)", – указал журналист.

Напомним, ранее Кадыров заявил, что после успешного завершения так называемой "сво" россия начнет денацифицировать и демилитаризовать Польшу. По его словам, у него лично есть такое намерение.

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