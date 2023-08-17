Попробуйте на завтрак: рецепт омлета с кабачками за 20 минут
Это блюдо по рецепту от Shuba готовится всего за 20 минут и станет идеальным завтраком.
Ингредиенты:
Кабачки – 1 шт.
Яйца куриные – 4 шт.
Чеснок, зубчики – 2 шт.
Перец чили, хлопья – 1/4 ч. л.
Лук репчатый – 1 шт.
Козьй сыр – 100 г
Масло растительное – 3 ст. л.
Соль
Для подачи
Лук зеленый
1 шт.
Зеленый салат, пучок
по вкусу
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Способ приготовления:
1. Кабачок очистите и нарежьте небольшими кубиками. Нарежьте лук и чеснок.
2. На сковороду диаметром 20 см выложите нарезанные кабачки. Жарьте 4-5 минут на сильном огне.
3. Добавьте лук, чеснок и сушеные хлопья чили и готовьте еще 2-3 минуты, помешивая.
4. Взбейте яйца и вылейте в овощи. Готовьте к застыванию по краям.
5. Добавьте творог в омлет. Закройте сковороду крышкой и готовьте на маленьком огне еще 2-3 минуты.
6. Украсьте зеленью.
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