Посадил один раз и имеешь урожай 'на веки': список растений

Большинство выращиваемых на огороде культур убирают с наступлением осени. Но есть многолетние растения, которые могут давать урожаи долгие годы.

Как сообщает издание Agracultura, некоторые многолетние растения можно высаживать даже осенью. Они дадут урожай уже на следующий сезон.

Осенью можно взорвать артишоки. Они нуждаются в плодородной, влажной и дренированной почве. Обычно сначала выращивают рассаду, которую высаживают на постоянное место в мае. На зиму артишоки мульчируют компостом, травой или соломой.

Кейл или листовая капуста – это двухлетнее растение, и если укрыть его на зиму, весной следующего года любой сорт листовой капусты может дать свежую зелень перед цветением.

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Водяной кресс – многолетнее зеленое и пряно-ароматическое растение, оно по вкусу напоминает кресс-салат. Он любит переувлажненные почвы, хорошо растет в тени. Для посадки подойдут пониженные участки огорода или высадить растение вблизи водосточной трубы. Он будет расти как сорняк, если его постоянно поливать. Это растение плодоносит целый сезон – с весны до морозов.

Для "вечного урожая", уже в сентябре можно высеять чабрец, душицу, розмарин, базилик, разные виды мяты, шалфей и любисток.

Также плоды каждый год будут давать ревень, хрен, щавель, листовая горчица.

В сентябре можно высадить и батун – этот холодостойкий лук на одном месте способен расти до 6 лет.

Попытайтесь высадить и черемшу (медвежий чеснок). Это многолетнее растение, которое уже в марте выпустит первые витаминные листики. После цветения из черемши осыпаются семена. Прорастут они только на следующий год. Также черемша размножается вегетативно.

Напомним, перед наступлением холодного времени года, дачники начинают готовиться к зиме. В этот период одной из важнейших процедур является защита растений в саду от вредителей. Для этого можно использовать домашнее средство, приготовленное на основе известного удобрения.

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