Посетил все страны мира: американский турист назвал худшее место на планете

Американцу Инди Нельсону удалось побывать в каждой стране мира. Кроме того, его достижение зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса. Причиной этого стало то, что он воспользовался наибольшим количеством авиалиний, а именно 170.

Интересно, что Инди Нельсон объехал мир всего за полтора года. Путешествие началось в 2018 году, когда ему исполнилось всего 22 года. Об этом пишет 24 Канал.

Где больше всего не понравилось путешественнику

Инди задумал посетить все страны мира во время своего пребывания в Северной Корее. Кстати, этот опыт путешествий он вспоминает как довольно приятный. После окончания колледжа Инди взял кредит в размере 80 тысяч долларов.

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Его кругосветное путешествие было увлекательным, хотя и иногда опасным. Четыре раза Инди был задержан из-за подозрений в шпионаже. Это произошло в Иране, Ливии, Папуа-Новой Гвинее и россии.

Инди побывал в каждой стране мира. Источник: Guinness World Records Инди побывал в каждой стране мира. Источник: Guinness World Records

"Поезжайте на три месяца в Индию, Камбоджу или Центральную Азию. Это меняет ваш фундамент, меняет то, кем вы являетесь, меняет ваш взгляд на мир", – советует Инди.

Коморские острова оставили у Инди худшие впечатления, а вот Камбоджа захватила его своей красотой.

Интересно, что он вовсе не стремился войти в Книгу рекордов и узнал об этом только после своего возвращения в Соединенные Штаты.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что в Мексике был найден "вонючий" храм бога смерти майя.

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