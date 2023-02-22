После бессонной ночи: какие 3 продукта помогут взбодриться утром вместо кофе

Какие продукты есть с утра, чтобы взбодриться

Если у вас была бессонная ночь, или вы просто мало спали и не выспались, обычно в таком случае готовят крепкий кофе или чай, надеясь, что они помогут взбодриться утром. Однако, как утверждают эксперты, это не совсем отличный выбор. Издание Mirror советует есть утром эти 3 продукта, чтобы вернуть организму энергию.

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Темный шоколад. В нем содержится большое количество какао, повышающего энергию и улучшающего концентрацию. В черном шоколаде много антиоксидантов, а также магния, который сокращает проявления мигрени и снижает давление. Именно то, что нужно утром, чтобы хоть немного "проснуться", даже если вы не спали всю ночь; Авокадо. Этот фрукт богат полезными жирами. В одном плоде содержится около 14 граммов клетчатки, витаминов и минералов, в частности уже упомянутый калий, предотвращающий усталость; Апельсины. Они богаты витамином С и содержат натуральный сахар, который превращается в организме человека в глюкозу – а это лучшее топливо для мозга. Апельсиновый сок вместо фруктов может улучшить память и умственные способности в течение дня.

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