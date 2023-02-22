Після безсонної ночі: які 3 продукти допоможуть збадьоритись зранку замість кави

Якщо у вас була безсонна ніч, або ви просто мало спали та не виспались, зазвичай у такому випадку готують міцну каву або чай, сподіваючись, що вони допоможуть збадьоритись зранку. Проте, як стверджують експерти, це не зовсім хороший вибір. Видання Мirror радить їсти зранку ці 3 продукти, щоб повернути організму енергію.

Читайте також: Як заснути за 2 хвилини за методом військових та олімпійських чемпіонів

Темний шоколад. В ньому міститься велика кількість какао, який підвищує енергію та поліпшує концентрацію. У чорному шоколаді багато антиоксидантів, а також магнію, який скорочує прояви мігрені та знижує тиск. Саме те, що потрібно зранку, щоб хоч трохи "прокинутись", навіть якщо ви не спали всю ніч; Авокадо. Цей фрукт багатий на корисні жири. В одному плоді міститься близько 14 грамів клітковини, вітамінів і мінералів, зокрема вже згаданий калій, який запобігає втомі; Апельсини. Вони багаті на вітамін С і містять натуральний цукор, який перетворюється в організмі людини на глюкозу – а це найкраще паливо для мозку. Апельсиновий сік замість фруктів може поліпшити памʼять та розумові здібності впродовж дня.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Пропонуємо також дізнатися, чому у ліжку не варто спати голим, а також як побороти безсоння та заснути за лічені хвилини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!