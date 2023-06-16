После контакта с ядовитым кустарником британка месяц пролежала в больнице и стала похожа на телепузика (фото)

В Британии 28-летняя студентка факультета графического дизайна Тина Сабине во время прогулки случайно затронула опасный кустарник и получила серьезные ожоги. Женщина почти месяц пролежала в больнице.

Она рассказала, что после контакта с борщевиком ничего не почувствовала, ночью легла спать, а уже утром проснулась от сильной боли и не могла пошевелиться. Она набрала свою подругу и срочно отвезла Тину в больницу.

Когда Тина попала в больницу, то врачи сначала подумали, что ее кто-то облил кислотой.

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Но выяснилось, что у нее сильная аллергическая реакция на растение. Кроме того, она сильно распухла и покрылась пузырями, больницы диагностировали у нее тромб у позвоночника – именно поэтому она не могла двигаться.

Женщина рассказала, что походила на "телепузика", пишет NewsBeezer.

После продолжительного лечения она почти месяц не чувствовала поврежденную руку и не могла нормально ходить, ей приходилось с полугода использовать электросамокат.

Врачи предупредили женщину, чтобы она никогда не касалась борщевика и призывали и других жителей Британии этого не делать. Поскольку химические вещества в соке растения могут вызвать фотодерматит или фоточувствительность, которая делает кожу очень чувствительной к солнечному свету и может вызвать волдыри, пигментацию и не заживающие раны.

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