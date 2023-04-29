"После всех болезней на ноги поставит": как приготовить деруны с пажитником
Очень популярное в древности, но редко используемое ныне растение пажитник (гуньба сенная или шамбала) имеет необычный пряный аромат и дополняет неповторимым вкусом блюда.
Этому растению издавна приписывали ряд полезных свойств. В народе говорили, что "пажитник после всех болезней на ноги поставит".
В магазинах и на рынках пажитник можно купить в виде порошка, или же приобрести его семена, чем-то напоминающие кукурузу.
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Считается, что пажитник утоляет голод, выводит из организма шлаки, имеет антиоксидантные, гипогликемические, гиполипидемические, антидиабетические, гепатопротективные, антиульцерогенные, гипотиреодальные, седативные, нейропротективные, противоопухолевые и другие свойства.
Если вы захотите что-то приготовить с этим "чудодейственным" растением, предлагаем рецепт дерунов с пажитником.
Ингредиенты:
- Молотый пажитник – 2 ст.л.
- Картофель – 0,5 кг;
- Сметана – 1 ст. л.
- Соль – щепотка,
- Специи – по вкусу;
- Масло растительное – 3 ст. л.
Как готовить деруны с шамбалой:
- Картошку нужно почистить, вымыть и натереть, добавить в нее сметаны и перемешать.
- Затем всыпьте в смесь пажитник и специи (по желанию), посолите. Замешайте тесто.
- На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте столовую ложку теста и жарьте до готовности с обеих сторон на среднем огне.
Предлагаем вам советы опытных поваров, как готовить правильно и качественно деруны.
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