'После всех болезней на ноги поставит': как приготовить деруны с пажитником

Очень популярное в древности, но редко используемое ныне растение пажитник (гуньба сенная или шамбала) имеет необычный пряный аромат и дополняет неповторимым вкусом блюда.

Этому растению издавна приписывали ряд полезных свойств. В народе говорили, что "пажитник после всех болезней на ноги поставит".

В магазинах и на рынках пажитник можно купить в виде порошка, или же приобрести его семена, чем-то напоминающие кукурузу.

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Считается, что пажитник утоляет голод, выводит из организма шлаки, имеет антиоксидантные, гипогликемические, гиполипидемические, антидиабетические, гепатопротективные, антиульцерогенные, гипотиреодальные, седативные, нейропротективные, противоопухолевые и другие свойства.

Если вы захотите что-то приготовить с этим "чудодейственным" растением, предлагаем рецепт дерунов с пажитником.

Ингредиенты:

Молотый пажитник – 2 ст.л.

Картофель – 0,5 кг;

Сметана – 1 ст. л.

Соль – щепотка,

Специи – по вкусу;

Масло растительное – 3 ст. л.

Как готовить деруны с шамбалой:

Картошку нужно почистить, вымыть и натереть, добавить в нее сметаны и перемешать. Затем всыпьте в смесь пажитник и специи (по желанию), посолите. Замешайте тесто. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте столовую ложку теста и жарьте до готовности с обеих сторон на среднем огне.

Предлагаем вам советы опытных поваров, как готовить правильно и качественно деруны.

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