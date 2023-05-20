Последний звонок 2023: Патриотические песни об учителях и школе

Приближается время празднования последнего звонка для украинских школьников, означающего летние каникулы. Даже в период полномасштабной войны учебные заведения обеспечивают проведение мероприятий с учетом безопасности, однако стараются сохранить традиции.

Последний звонок – праздник, находящий большое одобрение среди большинства школьников, которые с нетерпением его ждут. В этот день учащиеся разных классов исполняют стихи и песни, посвященные школе, учителям и родной стране. Особое внимание уделяется выпускникам, поскольку для них заканчивается незабываемая школьная жизнь.

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Далі по тексту – українською мовою.

Пісні на останній дзвоник українською мовою

Випускний

В спортзалі тихо — не бігають діти,

На стінах шарики і на столах квіти,

І не насварять за помаду вчителі,

Сьогодні можна, сьогодні — випускний!

Останній раз одягнеш форму і поплачеш,

Останній вальс танцює зі сльозами строгий завуч,

Тільки раз в каптьорці ти покуриш з фізруком

І перший раз до ранку не повернешся до дому…

Ти по дорослому сьогодні виглядаєш,

Закінчив школу, але дечого не знаєш.

Вдивись уважно в обличчя цих людей,

Бо будеш бачити багато з них в цей день.

Останній раз одягнеш форму і поплачеш,

Останній вальс танцює зі сльозами строгий завуч,

Тільки раз в каптьорці ти покуриш з фізруком

І перший раз до ранку не повернешся до дому…

Останній раз…

Останній вальс…

Ранкове сонце не спішиться підійматись,

Комусь вставати, а комусь лягати спати,

А ти гуляєш з друзями по місту,

Прийшов твій час прощатися з дитинством.

Останній раз одягнеш форму і поплачеш,

Останній вальс танцює зі сльозами строгий завуч,

Тільки раз в каптьорці ти покуриш з фізруком

І перший раз до ранку не повернешся до дому…

Останній раз…

Останній вальс…

Останній дзвоник

Сміх крізь сльози

А може сльози крізь сміх

Згадайте нас всіх

Милих малих таких

Ніби знов біжимо на урок

Але за кроком крок

- останній танок

Шовкова стрічка — випускний

Кожен дзвін — як рік

Дзвонів і раптом зник

Там десь там десь там дзвенів

І раптом зник

Там десь там десь там дзвенів

Останній дзвоник

Шли одним шляхом

У кожного тепер своя стежина

Пам'ять на все життя

В альбомі вчительки світлина

Кожен дзвін як відлік років

Чим доросліше стаєм

Більш розумієм батьків

Прощання в руках з атестатом

Сльози твої на моїх щоках тато

Там десь там десь там дзвенів

І раптом зник

Там десь там десь там дзвенів

Останній дзвоник

Пісня про вчительку

Сонечко встає і шумить трава.

Бачу стежку, де проходиш ти, рідна ти.

Вчителько моя, зоре світова,

Звідки виглядати, де тебе знайти?

На столі лежать зошити малі,

Дітвора щебече золота, золота.

І летять – летять в небі журавлі,

Дзвоник ніби кличе в молоді літа.

Скільки підросло й полетіло нас

На шляхи землі в ясну блакить, у блакить.

А для тебе знов та доріжка в клас,

Під вікном у школі явір той знов шумить.

Двох синів твоїх узяли фронти,

Воювали, не лічили ран, тяжких ран.

В партизанську ніч посивіла ти,

Як в морози сиві непожатий лан.

Знов щебече юнь і шумить трава,

Пізнаю тебе я при вогні в наші дні.

Вчителько моя, зоре світова,

На Вкраїні милій, в рідній стороні.

Дякую тобі, рідна школо

Тисячу думок

На один урок,

Тисячу книжок,

Скоро вже дзвінок.

Ми разом весь час,

Друзі, рідний клас,

Знає кожен з нас –

Це найкращий час.

У цікавий світ

Кличе нас зоря навчання…

Приспів:

Дякую тобі, рідна школо!

Ти мій другий дім, ти – друзів коло.

Крила – це знання, літати будем,

Своїх вчителів не забудем.

Відкривали ми

Будучи дітьми

Загадковий світ

І думок політ.

Швидко плине час,

Зошити й книжки,

Нині свято в нас –

Ми випускники!

Школо, почекай,

Хочу бути тут назавжди…

Пісня випускників

Ще не віриться нам, що ми

На порозі дитинства стали,

А ще вчора були дітьми

Й каруселі на нас чекали.

А сьогодні останній раз

Продзвенів золотий дзвіночок,

Ми заходимо тихо в клас

І ховаємо мокрі очі…

Приспів:

Відлітають,

Відлітають в небо журавлі,

Нас в дорогу проводжає

Школа на зорі…

Прощавай, дитинство миле,

Дзвоник золотий,

Рідна школа, галаслива,

За усе прости…

Вже не віриться, двір шкільний

Більше дзвоником не зустріне

І країна дитячих мрій

Свої двері нам не відкриє.

І сьогодні останній раз

Продзвенів золотий дзвіночок,

Ми заходимо тихо в клас

І ховаємо мокрі очі…

Напомним, ранее мы писали о том, когда начинаются летние каникулы.

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