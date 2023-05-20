Последний звонок 2023: Патриотические песни об учителях и школе
Приближается время празднования последнего звонка для украинских школьников, означающего летние каникулы. Даже в период полномасштабной войны учебные заведения обеспечивают проведение мероприятий с учетом безопасности, однако стараются сохранить традиции.
Последний звонок – праздник, находящий большое одобрение среди большинства школьников, которые с нетерпением его ждут. В этот день учащиеся разных классов исполняют стихи и песни, посвященные школе, учителям и родной стране. Особое внимание уделяется выпускникам, поскольку для них заканчивается незабываемая школьная жизнь.
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Далі по тексту – українською мовою.
Пісні на останній дзвоник українською мовою
Випускний
В спортзалі тихо — не бігають діти,
На стінах шарики і на столах квіти,
І не насварять за помаду вчителі,
Сьогодні можна, сьогодні — випускний!
Останній раз одягнеш форму і поплачеш,
Останній вальс танцює зі сльозами строгий завуч,
Тільки раз в каптьорці ти покуриш з фізруком
І перший раз до ранку не повернешся до дому…
Ти по дорослому сьогодні виглядаєш,
Закінчив школу, але дечого не знаєш.
Вдивись уважно в обличчя цих людей,
Бо будеш бачити багато з них в цей день.
Останній раз одягнеш форму і поплачеш,
Останній вальс танцює зі сльозами строгий завуч,
Тільки раз в каптьорці ти покуриш з фізруком
І перший раз до ранку не повернешся до дому…
Останній раз…
Останній вальс…
Ранкове сонце не спішиться підійматись,
Комусь вставати, а комусь лягати спати,
А ти гуляєш з друзями по місту,
Прийшов твій час прощатися з дитинством.
Останній раз одягнеш форму і поплачеш,
Останній вальс танцює зі сльозами строгий завуч,
Тільки раз в каптьорці ти покуриш з фізруком
І перший раз до ранку не повернешся до дому…
Останній раз…
Останній вальс…
Останній дзвоник
Сміх крізь сльози
А може сльози крізь сміх
Згадайте нас всіх
Милих малих таких
Ніби знов біжимо на урок
Але за кроком крок
- останній танок
Шовкова стрічка — випускний
Кожен дзвін — як рік
Дзвонів і раптом зник
Там десь там десь там дзвенів
І раптом зник
Там десь там десь там дзвенів
Останній дзвоник
Шли одним шляхом
У кожного тепер своя стежина
Пам'ять на все життя
В альбомі вчительки світлина
Кожен дзвін як відлік років
Чим доросліше стаєм
Більш розумієм батьків
Прощання в руках з атестатом
Сльози твої на моїх щоках тато
Там десь там десь там дзвенів
І раптом зник
Там десь там десь там дзвенів
Останній дзвоник
Пісня про вчительку
Сонечко встає і шумить трава.
Бачу стежку, де проходиш ти, рідна ти.
Вчителько моя, зоре світова,
Звідки виглядати, де тебе знайти?
На столі лежать зошити малі,
Дітвора щебече золота, золота.
І летять – летять в небі журавлі,
Дзвоник ніби кличе в молоді літа.
Скільки підросло й полетіло нас
На шляхи землі в ясну блакить, у блакить.
А для тебе знов та доріжка в клас,
Під вікном у школі явір той знов шумить.
Двох синів твоїх узяли фронти,
Воювали, не лічили ран, тяжких ран.
В партизанську ніч посивіла ти,
Як в морози сиві непожатий лан.
Знов щебече юнь і шумить трава,
Пізнаю тебе я при вогні в наші дні.
Вчителько моя, зоре світова,
На Вкраїні милій, в рідній стороні.
Дякую тобі, рідна школо
Тисячу думок
На один урок,
Тисячу книжок,
Скоро вже дзвінок.
Ми разом весь час,
Друзі, рідний клас,
Знає кожен з нас –
Це найкращий час.
У цікавий світ
Кличе нас зоря навчання…
Приспів:
Дякую тобі, рідна школо!
Ти мій другий дім, ти – друзів коло.
Крила – це знання, літати будем,
Своїх вчителів не забудем.
Відкривали ми
Будучи дітьми
Загадковий світ
І думок політ.
Швидко плине час,
Зошити й книжки,
Нині свято в нас –
Ми випускники!
Школо, почекай,
Хочу бути тут назавжди…
Пісня випускників
Ще не віриться нам, що ми
На порозі дитинства стали,
А ще вчора були дітьми
Й каруселі на нас чекали.
А сьогодні останній раз
Продзвенів золотий дзвіночок,
Ми заходимо тихо в клас
І ховаємо мокрі очі…
Приспів:
Відлітають,
Відлітають в небо журавлі,
Нас в дорогу проводжає
Школа на зорі…
Прощавай, дитинство миле,
Дзвоник золотий,
Рідна школа, галаслива,
За усе прости…
Вже не віриться, двір шкільний
Більше дзвоником не зустріне
І країна дитячих мрій
Свої двері нам не відкриє.
І сьогодні останній раз
Продзвенів золотий дзвіночок,
Ми заходимо тихо в клас
І ховаємо мокрі очі…
Напомним, ранее мы писали о том, когда начинаются летние каникулы.
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