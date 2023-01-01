Постное рождественское блюдо 'суши из сельди': пошаговый рецепт

Уже в скором времени украинцы будут праздновать Рождество. В преддверии этого праздничного праздника семьи украинцев будут собираться на Богатую кутью или Святой вечер.

Этот ужин должен быть постным, на столе традиционно выставляют 12 блюд. UAportal предлагает вам рецепт рольмопсов – "суши из сельди", которые будут отличным дополнением к праздничному столу.

Для приготовления блюда требуются следующие продукты:

сельдь маринованная – шесть половинок без костей,

морковь – 1 шт.,

соленые огурцы – 2 шт.,

красный сладкий перец – 1 шт.

лук – 1 шт.

зубочистки – шесть шт.

Как приготовить:

Сначала нужно приготовить маринад. Для этого положите в небольшую кастрюлю лавровый лист, черный перец горошком, гвоздику, соли, залейте водой и доведите до кипения. Затем помойте и почистите лук, нарежьте полукольцами. Морковь промойте и почистите и нарежьте длинными слайсами с помощью овощечистки. В горячий маринад выкладываем морковь и лук, доводим до кипения и варим 5 мин. Затем вливаем 1 чайную ложку уксуса и варим еще 2 минуты. Готовый маринад с овощами следует охладить. Пока он стынет, порежьте красный сладкий перец соломкой. То же сделайте с огурцами. Филе сельди (без косточек) нужно выложить на дощечку или тарелку, сверху положить слайсы моркови и лука, выложить перец и порезанный огурец. Затем филе сельди вместе с овощами нужно плотно свернуть в рулеты и зафиксировать зубочистками.

Читайте также о рецептах праздничных салатов, для приготовления которых не требуется электричество.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!