Постное рождественское блюдо "суши из сельди": пошаговый рецепт
Постное рождественское блюдо 'суши из сельди': пошаговый рецепт
Уже в скором времени украинцы будут праздновать Рождество. В преддверии этого праздничного праздника семьи украинцев будут собираться на Богатую кутью или Святой вечер.
Этот ужин должен быть постным, на столе традиционно выставляют 12 блюд. UAportal предлагает вам рецепт рольмопсов – "суши из сельди", которые будут отличным дополнением к праздничному столу.
Для приготовления блюда требуются следующие продукты:
- сельдь маринованная – шесть половинок без костей,
- морковь – 1 шт.,
- соленые огурцы – 2 шт.,
- красный сладкий перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- зубочистки – шесть шт.
Как приготовить:
- Сначала нужно приготовить маринад. Для этого положите в небольшую кастрюлю лавровый лист, черный перец горошком, гвоздику, соли, залейте водой и доведите до кипения.
- Затем помойте и почистите лук, нарежьте полукольцами.
- Морковь промойте и почистите и нарежьте длинными слайсами с помощью овощечистки.
- В горячий маринад выкладываем морковь и лук, доводим до кипения и варим 5 мин. Затем вливаем 1 чайную ложку уксуса и варим еще 2 минуты.
- Готовый маринад с овощами следует охладить.
- Пока он стынет, порежьте красный сладкий перец соломкой. То же сделайте с огурцами.
- Филе сельди (без косточек) нужно выложить на дощечку или тарелку, сверху положить слайсы моркови и лука, выложить перец и порезанный огурец.
- Затем филе сельди вместе с овощами нужно плотно свернуть в рулеты и зафиксировать зубочистками.
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